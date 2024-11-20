أسعار القمح تقفز 4% مسجلة أعلى ارتفاع يومي في 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بنسبة 4% خلال جلسة 19 نوفمبر الجاري، لتسجل أعلى مكاسب يومية لها في 3 أشهر.

أسعار القمح تقفز لـ 5.68 دولار للبوشيل

وسجلت العقود الآجلة للقمح الأمريكي ارتفاعًا لتصل إلى 5.68 دولار للبوشيل، وسط مخاوف من تصعيد الحرب في منطقة البحر الأسود، وذلك عقب إعلان روسيا استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وعلى صعيد آخر؛ تستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11650 جنيهًا للطن.

سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11750 جنيهًا للطن.

بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 11950 جنيهًا للطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14800 جنيه للطن.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13787 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25.7 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.3 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 237.51 دولار للطن.

فيما بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 232.92 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 353.77 دولار للطن.

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