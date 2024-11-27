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سيد عبدالحفيظ يتصدر تويتر بعد اقتراح رحيل نجمي الأهلي - أخبار كلمتك

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سيد عبدالحفيظ يتصدر تويتر بعد اقتراح رحيل نجمي الأهلي - أخبار كلمتك

سيد عبدالحفيظ يتصدر تويتر بعد اقتراح رحيل نجمي الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - تصدر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقًا، بعد انتقاده للاعبي الأحمر في عدة أمور خلال مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان الإيفواري،  والتي انتهت 4-2 في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لضم مهاجم في يناير

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم ضروري في يناير والتعاقد مع 2 لاعبين آخرين  بمركز الجناح.

وتابع: الحل هو رحيل رضا سليم وبيرسي تاو من النادي الأهلي في يناير، حتى يتم الإتاحة للتعاقد مع لاعبين جدد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء دون الحصول علي راحة بعد الفوز أمس علي فريق ستاد أبيدجان الإيفواري 4-2 في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة هامة أمام نظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

مباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

وسجل محمود كهربا هدف الأول والرابع، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأحمر، كما سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث في ستاد أبيدجان الإيفواري بالدقيقة 25، بينما سجل كونيه لاعب ستاد أبيدجان الهدف الأول بالدقيقة 36 وإليسيه الهدف الثاني بالشوط الثاني من المباراة.

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تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان الإيفواري 

وجاء تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان مكون من: 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

وجلس على دكة البدلاء الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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