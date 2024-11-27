الرياضة - 04:53 - وزير الخارجية: هناك إرادة سياسية لتحقيق نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر وقطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:53 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن هناك إرادة سياسية من قيادتي مصر وقطر للعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق الكامل بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة مع نظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الجهود المصرية القطرية استهدفت سرعة التوصل إلى صفقة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين.