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وفاة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

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وفاة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

وفاة الفنان خالد جمال الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - أعلن الفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان خالد جمال الدين. 

وفاة خالد جمال الدين 

وكتب أيمن عزب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة”. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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