القاضي يجبر براد بيت على تسليم وثائق تكشف عن عنف منزلي ضد إنجلينا جولي وأطفالهما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:12 صباحاً - براد بيت وانجلينا جولي، اشتدت المعركة القانونية، بين الزوجين السابقين، أنجلينا جولي وبراد بيت، بشأن مصنع النبيذ الفرنسي الذي يمتلكه الثنائي معًا، وذلك بعد أن أمر القاضي، براد بيت، بتسليم وثائق تزعم أنجلينا جولي، بأنها ستكشف عن التستر على عنف منزلي، مزعوم ضدها، وضد أطفالهما.

تطور جديد في معركة انجلينا وبراد بيت القضائية

وكشف تقرير لموقع Us Weekly، أن أنجلينا جولي، ومحاميها سعداء، بالحكم الجديد في قضية براد بيت، مشيرين إلى أنه بذلك القرار، تكون أنجلينا جولي، اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في معركتها المستمرة مع براد بيت بشأن مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval.

وحكم القاضي، أن يسلم براد بيت 60 عامًا، وثائق واتصالات تزعم جولي 49 عامًا، أنها ستثبت أنه تستر على عنف منزلي مزعوم ضدها وضد أطفالهما.

وقال محامي جولي بول مور، في بيان له: "نحن سعداء لأن المحكمة حكمت لصالح أنجلينا.. بعد أن حارب السيد بيت لسنوات لإخفاء هذا الدليل الحاسم، يجب عليه الآن تقديم وثائق واتصالات، تتعلق بالإساءة والأكاذيب للسلطات وسنوات من التستر.. أضرت أفعاله بأنجلينا وأطفالهما وهي محورية في هذه القضية".

واستكمل البيان:"أريد أن أؤكد مرة أخرى أن أنجلينا، لم تكن تريد أيًّا من هذا أبدًا.. ولم تتقدم بأية اتهامات قط، وتركت كل ممتلكاتهم، وهي من حاولت بيعه المصنع في المقام الأول.. حتى يومنا هذا، لم يُحاسب السيد بيت على أفعاله وكان يتحكم في ميرافال، ومصنع النبيذ في كل الأوقات، ومع ذلك لا يزال يطالب بالمزيد".

واختتم البيان: "إنها تريد أن ينتهي هذا، والأطفال يريدون أن ينتهي هذا، ويجب على السيد بيت أن يركز على شفاء أسرتهم، وليس متابعة الدعاوى القضائية.. إذا لم يفعل ذلك، ستدافع أنجلينا عن نفسها في المحكمة، من خلال تقديم الأدلة اللازمة لإثبات أن ادعاءات بيت كاذبة بشكل واضح".

قضية أنجلينا جولي وبراد بيت

وقدمت أنجلينا جولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق براد بيت المسيء في دعوى قضائية جديدة، مما يصعد المعركة القانونية بين الثنائي، بشأن مصنع فرنسي كان يتشارك الزوجان ملكيته يومًا ما.

وتقول الدعوى، التي رفعتها جولي في محكمة لوس أنجلوس، إن بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في المصنع، باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة "إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما" علنا.

عنف براد بيت ضد أنجلينا جولي

وتصف دعوى جولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016، حيث قيل أن بيت "أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض". وزعمت الدعوى أن بيت "خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه".

وكان بيت قد رفع دعوى قضائية على جولي، قال فيها: إن بيع جولي حصتها سبتمبر 2021، في مصنع شاتو ميرافال إلى شركة مشروبات دولية، كان غير قانوني لأن الزوجين اتفقا على ألا يبيع أبدًا أي منهما نصيبه دون موافقة الطرف الآخر.

قالت جولي في الدعوى: إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيت رفض عملية البيع، ما لم توافق على "أمر حظر نشر غير مقبول" فيما يتعلق بسلوكه.

وقالت جولي أيضًا في دعواها: إن مكتب التحقيقات الاتحادي حقق في الحادث على متن الطائرة، وخلص إلى أن الحكومة لديها سبب محتمل، لاتهام بيت بارتكاب جريمة اتحادية.

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