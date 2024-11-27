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زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

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زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

زعم تسللهم لمنطقة محظورة، الاحتلال يعتقل 4 من قوات حزب الله بينهم قائد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - اعتقل جيش الاحتلال  الإسرائيلي  4 من عناصر حزب الله بينهم قائد  في يالحزل بعد تسللهم لمنطقة محظورة. 

 الاحتلال يعتقل عناصر من حزب الله

 وفي سياق آخر أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  أن طائراته الحربية هاجمت الليلة الماضية عشرات المقرات ومنصات الإطلاق ومستودعات الأسلحة والمباني العسكرية، بالإضافة إلى البنى التحتية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، وكذلك المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

 استهداف مقر عسكري في بيروت

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت الطائرات المقاتلة مقرًا عسكريًا في بيروت تُستخدمه وحدة الصواريخ الساحلية، إلى جانب مواقع إنتاج الذخائر ومقرات عسكرية أخرى يستخدمها حزب الله.

كما شملت الهجمات الجوية عدة معابر حدودية بين سوريا ولبنان، قيل إنها تُستخدم لنقل الأسلحة إلى الحزب.

وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمنع تعزيز قدرات حزب الله العسكرية.

وفي منطقتي صور والنبطية، نفذ الطيران الإسرائيلي ضربات دقيقة بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية وشعبة المخابرات، مستهدفة عددًا من المقرات ومستودعات الذخيرة والمباني العسكرية التابعة للتنظيم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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