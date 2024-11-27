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متحدث الحكومة: قطر تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر - أخبار كلمتك

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متحدث الحكومة: قطر تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر - أخبار كلمتك

متحدث الحكومة: قطر تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:49 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن هناك فرصا استثمارية عديدة في القطاع السياحي تسعى دولة قطر للدخول باستثمارات فيها، لا سيما بالفنادق والمنشاآت السياحية القائمة أو من خلال استغلال المناطق الجديدة.

منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: من المنتظر إقامة دولة قطر منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع الدوحة

ولفت إلي أن قطر تفكر في ضخ استثمارات في قطاع الصناعة لا سيما صناعات الألمونيوم والحديد، وسيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع الدوحة خلال الفترة المقبلة.


 وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، جلسة مباحثات موسعة، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك في الجلسة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والقطري.

مناقشة ملفات التعاون المشترك بين مصر وقطر 
 

وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر في مختلف المجالات، مع التركيز على ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما ناقش الطرفان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين على كافة المستويات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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