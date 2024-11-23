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الكشف عن اخر مستجداث العثور على جثة شاب في عدن واسرته تعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

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الكشف عن اخر مستجداث العثور على جثة شاب في عدن واسرته تعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن اخر مستجداث العثور على جثة شاب في عدن واسرته تعلن هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - كلمتك/خاص:

عثر مواطنون على جثة شاب داخل مسبح فجر اليوم بالبريقة.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:بعد عملية بحث عثر على الشاب وليد الشقاع متوفي داخل مسبح باستراحة بالبربرية في البريقة فجر اليوم.
واضافوا:سيتم تشييع الاستاذ وليد الشقاع يوم غدا بعد تشريح الجثة 
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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