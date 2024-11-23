عثر مواطنون على جثة شاب داخل مسبح فجر اليوم بالبريقة.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:بعد عملية بحث عثر على الشاب وليد الشقاع متوفي داخل مسبح باستراحة بالبربرية في البريقة فجر اليوم.
واضافوا:سيتم تشييع الاستاذ وليد الشقاع يوم غدا بعد تشريح الجثة
الكشف عن اخر مستجداث العثور على جثة شاب في عدن واسرته تعلن هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - كلمتك/خاص:
عثر مواطنون على جثة شاب داخل مسبح فجر اليوم بالبريقة.
عثر مواطنون على جثة شاب داخل مسبح فجر اليوم بالبريقة.
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