طفلة تتسبب بثورة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك



أعلن مواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وقوفهم الكامل مع قضية الطفلة جنات

واطلق المواطنين ثورة إلكترونية إعلامية احتجاجا على انتهاكات الحوثي بحق الطفلة جنات تحت وسم.

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هذا وأقدمت، مليشيا الحوثي الإرهابية، على سجن والد الطفلة جنات السياغي التي تعرضت للاغتصاب في العاصمة اليمنية صنعاء وأثارت قضيتها الرأي العام.

وأكدت المصادر أن المليشيا الإرهابية سجنت والد الطفلة جنات بعد حضوره إلى النيابة مع محاميه للمطالبة برفع الملف وتحويله للاستئناف، ورفضه الضغوط الحوثية التي هدفت لإجباره على التنازل مقابل صلح قبلي لتسوية قضية اغتصاب ابنته من قبل شقيق مشرف في صفوف المليشيا

وكان أحمد حسن نجاد قد أقدم في منتصف يونيو الماضي على اختطاف الطفلة "جنات السياغي " البالغة من العمر 9 أعوام، وتلا ذلك اغتصابها في منطقة ارتل بمديرية سنحان في محافظة صنعاء