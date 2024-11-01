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طفلة تتسبب بثورة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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طفلة تتسبب بثورة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

طفلة تتسبب بثورة ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - كلمتك: خاص

 


أعلن مواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وقوفهم الكامل مع قضية الطفلة جنات

واطلق المواطنين ثورة إلكترونية إعلامية احتجاجا على انتهاكات الحوثي بحق الطفلة جنات تحت وسم.
جنات_منا_ال_الشعب


هذا وأقدمت، مليشيا الحوثي الإرهابية، على سجن والد الطفلة جنات السياغي التي تعرضت للاغتصاب في العاصمة اليمنية صنعاء وأثارت قضيتها الرأي العام.

وأكدت المصادر أن المليشيا الإرهابية سجنت والد الطفلة جنات بعد حضوره إلى النيابة مع محاميه للمطالبة برفع الملف وتحويله للاستئناف، ورفضه الضغوط الحوثية التي هدفت لإجباره على التنازل مقابل صلح قبلي لتسوية قضية اغتصاب ابنته من قبل شقيق مشرف في صفوف المليشيا

وكان أحمد حسن نجاد قد أقدم في منتصف يونيو الماضي على اختطاف الطفلة "جنات السياغي " البالغة من العمر 9 أعوام، وتلا ذلك اغتصابها في منطقة ارتل بمديرية سنحان في محافظة صنعاء

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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