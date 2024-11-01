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فتحي بن لزرق يخرج عن صمته ويتحدث بشأن هذه الجريمة - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يخرج عن صمته ويتحدث بشأن هذه الجريمة - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يخرج عن صمته ويتحدث بشأن هذه الجريمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - كلمتك: خاص


 

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن قضية الطفلة جنات 
 

وقال الصحفي بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏‎#جنات_اليمن
فتحي بن لزرق
كثيرة هي المظالم التي نقف امامها في حياتنا ولكن هذه اشدها الما .
خلال ٩ سنوات من الحرب في اليمن وقفت امام الكثير من المظالم التي دمرت اناس كثر وقضت على مستقبل اشخاص، لكن هذه المظلمة هي الاشد والاكثر إيلاما.

وتابع بالقول:
هذه الطفلة البريئة النقية اسمها جنات في صنعاء ، شاءت الاقدار ان تقع بين يدي  ذئب بشري لم يرث لحالها الفقير ولا حال اسرتها  ولا لوضع البلاد ولا لجراحنا الكثيرة كرمل الطريق وأبى  الا ان يضيف جرحا ًغائراً اخر باغتصابه لهذه الفتاة .
والد هذه الطفلة ذهب الى القضاء ،القضاء الضائع التائه المسيّس الخاضع للأجندات والطوائف وبدلا من ادانة المغتصب ذهب القضاء لاصدار حكم باهت لا روح له ولا طعم ولا رائحة ..
ولم يكتفي القاضي بذلك بل ذهب الى سجن والد الفتاة المطالب بحق ابنته وشرفها وعزتها والتي هي عزتنا جميعا..

واضاف في منشوره قائلاً:
هذه الطفلة هي طفلتكم جميعا ..
ووالدها المنتصر لشرف ملايين اليمنيات والوقوف الى جانبه وقوف الى جانب الحق والعدل والشرف والعزة والنخوة .
قفوا  الى جانب ابو جنات لكي لايقال ذات يوم :" في اليمن تستطيع ان تغتصب طفلة وتزج بوالدها في السجن..
وانتم تقرأون  هذا المقال طالعوا صور فتياتكم الصغار في المنازل وتذكروا جنات ووالدها وتضامنوا بالكلمة  في الوطن الذي لم يتبق منه الا (كلمته)!  ..
تضامنوا  لهذه الجراح  لأنها جراحنا ومعالم الطفولة البريئة هذه لانها شرفنا وعارنا…

واختتم بالقول:
تضامنوا لكي نأمن على اطفالنا ونحن نبعث  بهم الى اطراف المنازل يلعبون والى البقالات يشترون والى المدارس يدرسون.
تضامنوا لكي لاتكون طرقاتنا موحشة.
تضامنوا لكي لا يدنس شرف الاسر الكريمة العزيزة كل هين وذليل وجبان .
تضامنوا وارفضوا المهانة والذل والعار ولتكن جنات  ضميرنا الحي الذي يجب الا يموت  ويجب ان ينطق بالحق والصدق ولا شيء غيرهم..
تضامنوا  مع ابنتكم والا فإن ضمائركم ماتت ومن يمت ضميره فلا حياة له …
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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