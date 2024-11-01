رفض الاعتراف بهذا الرئيس(وثيقة) - أخبار كلمتك

رفضت اندية الضالع في مذكرة جماعية لمدير مكتب الشباب والرياضة الاعتراف برئيس فرع اتحاد الكرة السابق محسن علي مثنى غير المتواجد في المحافظة منذ عام 2015 ولا يمثلنا

موضحاً ان الاندية تعترف بالرئيس الحالي لفرع الاتحاد سمير صالح حسين محمد والجمعية العمومية للفرع انتخبته رئيسا للفرع عام 2016 وهو من يمثلنا امام الجهات المختصة