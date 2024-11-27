نجم الهلال يعود أمام الشباب في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي اقترب من استعادة قوته الضاربة قبل مواجهة الشباب في اللقاء المرتقب بينهما، يوم السبت المقبل، في دوري روشن السعودي.



وفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الهلال سوف يستعيد خدمات لاعبه البرازيلي مالكوم في تشكيلته الأساسية ضد الشباب، بعد عودته إلى الرياض قادمًا من بلاده.

وغاب مالكوم عن مواجهة السد القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وقبلها أمام الخليج ضمن دوري روشن لمغادرته إلى البرازيل برفقة أسرته بسبب ظروف ابنه الصحية.

وينتظر أن يشارك الجناح البرازيلي في التدريبات التي تُستأنف، غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ 12 من منافسات الدوري.



ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يوجد الشباب في المركز الرابع برصيد 22 نقطة بعد مرور 11 جولة من عمر البطولة.

وتعادل فريق الهلال السعودي أمام السد القطري بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.





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