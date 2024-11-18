حقيقة وعد أبوريدة بتعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى بجهاز المنتخب - أخبار كلمتك

حقيقة وعد أبوريدة بتعيين عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى بجهاز المنتخب - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

سفير روسيا بالقاهرة: علاقات السيسي وبوتين تعطي زخما قويا للتعاون المشترك - أخبار كلمتك

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية يزور مصر - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول - أخبار كلمتك

مدير تعليم الجيزة يوجه بضرورة وضع القسم والعلم داخل الفصول - أخبار كلمتك

مرصد الأزهر: ارتفاع مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مرصد الأزهر: ارتفاع مؤشر الهجمات الإرهابية في باكستان خلال أكتوبر (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB ويوجه نصائح للفتيات - أخبار كلمتك

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل - أخبار كلمتك

7 بنود ترصد تفاصيل بيان مشترك لتدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل - أخبار كلمتك

3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس - أخبار كلمتك

3 ملايين جنيه إيرادات "الهوى سلطان" أمس - أخبار كلمتك

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري - أخبار كلمتك

فرمان جديد من الخطيب بشأن أزمة إصابة أشرف داري - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة "خضير البورسعيدي" بالسحيمي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة "خضير البورسعيدي" بالسحيمي (صور) - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة "خضير البورسعيدي" بالسحيمي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - احتفل  قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع  صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة “خضير البورسعيدي” لفنون الخط العربي والزخرفة بفرعيها ببيت السحيمي بالقاهرة وبورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز.

وافتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وشيخ الخطاطين الفنان خضير البورسعيدي معرضًا لفنون الخط العربي من مخطوطات الطلاب خريجي الدفعة الثانية، وسط لفيف من الاساتذة وطلاب المدرسة والمهتمين بفنون الخط العربي.

 

8edf2b2336.jpg
0ecc3e810f.jpg
a502ead612.jpg

حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي

 بدأ الحفل - الذي قدمه الاعلامي حسن الشاذلي- بكلمة الفنان "خضير البورسعيدي"، القاها نيابة عنه دكتور "محمد العربي" معربا فيها عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من مبدعي الخطوط العربية ومدارسها، ثم سلط بعد ذلك المعماري "حمدي سطوحي" الضوء على الخط العربي وذلك في كلمته التي القاها على جموع الحاضرين، حيث أشاد بمجهود المدرسة والطلاب وفناني الخط العربي مؤكدًا على كون الخط العربي تعبير عن الهوية متخطيا المعروف عنه أنه مجرد تواصل بالكلام.

وجاء بعد ذلك منح شهادات التقدير للأساتذة والقائمين على العمل بالمدرسة بفرعيها.. وفي كلمة القاها استاذ الخطوط الدكتور محمد الجريتلي استاذ جراحة العظام، بكلية الطب -جامعة بورسعيد - نيابة عن أساتذة المدرسة بفرع بورسعيد، أثنى فيها على المدرسة وتأثيرها الكبير في النهوض بفن الخط العربي، كما أوصى من خلالها الطلاب على تكملة المسيرة لتعزيز دور فن الخط العربي. 

331f20dea2.jpg
94ec135ade.jpg

تكريم الطلاب الخريجين

ومُنحت شهادات التخرج على الطلاب الخريجين والذي يبلغ عددهم "29" طالب وطالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و"13" من طلاب فرع بورسعيد بحضور رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالجيزة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية نائبين عن السفير رضا الطايفي رئيس صندوق مكتبات مصر العامة، ممدوح التابعى مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد وممدوح حسن عوده المشرف على مدارس (خضير البورسعيدي) بالقاهرة والمحافظات.

و اختتم الحفل بحفل من التراث الشعبي والموسيقى والفلكلور قدمته فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

في عيد ميلاده، أحمد حلمي حصل على 3% في الثانوية العامة وهزم السرطان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق