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مشاهير العرب - «قلت لهم حرام عليكم».. سر رفض الفنانة عفاف رشاد العمل مع طليقها - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «قلت لهم حرام عليكم».. سر رفض الفنانة عفاف رشاد العمل مع طليقها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قلت لهم حرام عليكم».. سر رفض الفنانة عفاف رشاد العمل مع طليقها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - تصدرت الفنان عفاف رشاد، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة حول عدم رفضها العمل مع طليقها محمد السبكي، وشقيقه أحمد السبكي.

سبب رفض عفاف رشاد العمل مع طليقها السبكي

وكشفت عفاف رشاد، خلال استضافتها ببرنامج «القاهرة اليوم»، مع الفنان إدوارد والإعلامية رنا عرفة، عن سبب رفضها مع السبكي، قائلة: «اشتغلت مع محمد السبكي كتير، لكن اشتغلت مع أحمد السبكي أكتر، وبشتغل معاهم ومباخدش فلوس منهم، فقلت لهم لا كفاية حرام عليكم كده، والد ابني عيب يعني».

وأضافت عفا رشاد: «بس هما ناس جميلة وشاطرين، وكانوا بيدعموا السينما في أيام الثورة، وكانوا هما الاتنين شركاء في الإنتاج لحد وقت معين».

الفنانة عفاف رشاد

واشتهرت الفنانة عفاف رشاد، بأعمالها التي تنوعت ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها في الدراما: «زواج سعيد جدًا، ونساء في الغربة، وآدم وجميلة، واللهم إني صايم، ولعبة إبليس"، ومسرحيات "خرابيش، والمشاغبون في المستشفى»، أما الأفلام السينمائية: «المحترفون، ولن أغفر أبدًا، ونساء خلف القضبان، والعذراء والشعر الأبيض، وقلب الأسد، وزنقة ستات، وعبده موتة».

وكانت عفاف رشاد، قد تزوجت من سامي العدل وظل الثنائي لفترة طويلة معًا إلى أن انفصلا ولم ينجبا أطفال، وكانت سبب دخول المنتج محمد السبكي مجال الإنتاج، حيث أرسل سيناريو فيلم "عيون الصقر" معها لصديقتها بوسي زوجة نور الشريف الذي أعجب بالفيلم وقرر تقديمه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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