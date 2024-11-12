سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. الثلاثاء 12 نوفمبر2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:01 صباحاً - سعر الريال السعودى.. .تستعرض لكم الأسبوع اسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء الموافق 2024/11/12، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى نحو 13.126 للشراء، 13.097للبيع.

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اسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في البنوك

سعر بنك الإستثمار العربي بقيمة 13.159 للشراء، 13.113للبيع.

سعر بنك قناة السويس بقيمة 13.15 للشراء، 13.063للبيع.

سعر البنك الأهلى الكويتى بقيمة 13.126 للشراء، 13.097للبيع.

سعر البنك الأهلى اليونانى بقيمة 13.143 للشراء، 13.118للبيع.

سعر بنك التنمية الصناعية بقيمة 13.143 للشراء، 13.118للبيع.

سعر بنك الإسكندرية بقيمة 13.138 للشراء، 13.098للبيع.

سعر البنك الأهلى القطرى بقيمة QNB 13.132 للشراء، 13.041للبيع.

سعر كريدى أجريكول بقيمة 13.209 للشراء، 13.05للبيع.

سعر مصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 13.143 للشراء، 13.118للبيع.

سعر البنك التجاري الدولي بقيمة CIB 13.129 للشراء، 13.101للبيع.

سعر HSBC HSBCبقيمة 13.13 للشراء، 13.11للبيع.

سعر بنك البركة بنك البركة بقيمة 13.13 للشراء، 13.036للبيع.

سعر البنك المصرى الخليجى بقيمة 13.129 للشراء، 13.103للبيع.

سعر المصرف المتحد بقيمة 13.152 للشراء، 12.692للبيع.

سعر بنك الكويت الوطني بقيمة NBK 13.154 للشراء، 13.026للبيع.

سعر المصرف العربى الدولى بقيمة 13.129 للشراء، 13.102للبيع.

سعر بنك الشركة المصرفية (سايب) بقيمة 13.14 للشراء، 12.92للبيع.

سعر البنك العقاري المصري العربي بقيمة 13.13 للشراء، 12.784للبيع.