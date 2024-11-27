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الرياضة - 02:31 - الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن ضم لاعب ليفربول.. تعرف عليه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:31 - الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن ضم لاعب ليفربول.. تعرف عليه - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - الزمالك يتخذ قراره النهائي بشأن ضم لاعب ليفربول.. تعرف عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - كشف مسئولو نادي الزمالك، عن موقف النادي من التعاقد مع أوفي إيجاريا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق في يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الزمالك: ننتظر شهر يناير المقبل للتعاقد مع اللاعب تنفيذًا لطلب جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وسيكون التعاقد لمدة ٦ أشهر

وحدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الخامسة مساء اليوم موعدًا للمحاضرة الفنية الأخيرة للاعبين قبل مواجهة بطل موزمبيق.

ومن المقرر أن يعلن جوميز عن تشكيل الفريق الرسمي في المحاضرة الفنية، ويتوجه الفريق لملعب المباراة في السابعة والنصف مساء لمواجهة بلاك بولز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقى تقام فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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