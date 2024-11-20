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سولاف فواخرجي وأبطال فيلم "سلمى" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

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سولاف فواخرجي وأبطال فيلم "سلمى" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

سولاف فواخرجي وأبطال فيلم "سلمى" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - توافد منذ قليل أبطال وصناع الفيلم السوري سلمى، وفي مقدمتهم الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على السجادة الحمراء، التي تسبق عرض الفيلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وحرص الأبطال على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، كما حرصت على الحضور الإعلامية بوسي شلبي والفنانة سارة نخلة.

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فيلم سلمى 

فيلم سلمى من إخراج جود سعيد وبطولة سولاف فواخرجي، وهو مأخوذ من قصة حقيقية، وتدور أحداثه  حول "سلمى" التي تحاول أن تجد حلًا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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