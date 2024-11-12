الرياضة - 10:49 - أثارت غضبا مجتمعيا بسبب فيديو «حمل السفاح».. جنون ‏التريند يقود «طبيبة كفر الدوار» إلى الزنزانة ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - حالة من الجدل أثارتها وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد، التي تصدرت محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد انتشار مقطع فيديو لايف عبر صفحتها الشخصية، حكت خلاله مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي - سفاحًا- وأطفال ولدوا دون زواج الوالدين، دون أن تدرك أن حديثها سيدفع بها إلى خلف القضبان عقب استياء وغضب الجميع.

فيديو وسام شعيب أشعل السوشيال ميديا

خلال مقطع الفيديو اللايف روت وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، أن إحدى وقائع الحمل سفاحًا، تتعلق بطفلة لم يتجاوز عمرها سوى 14 عامًا، وزعم أسرتها أنها بلغت 17 عامًا، وتحمل جنينًا عمره 8 أشهر، مدعية زواجها منذ 4 شهور فقط، لتطالبها بإجهاضها بزعم أن زوجها «لا يصلح لتحمل المسئولية»، من ثم روت وقائع مشابهة أخرى، مرجعة ذلك إلى عدم اهتمام الأسر بتنشئة الفتيات.

طبيبة كفر الدوار تطالب بإجراء تحاليل DNA للأطفال لإثبات نسبهم

لم تتوقف طبيبة كفر الدوار عند إساءتها للفتيات، بل طالبت بإجراء تحاليل DNA للأطفال لإثبات نسبهم، مضيفة أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حالات حمل السفاح والزنا، وهو ما يشكل قلقًا كبيرًا، مؤكدة على أن هذا الأمر يتطلب انتباهًا جماعيًا، مشددةً على أهمية التربية السليمة كخطوة أولى في معالجة هذه الظاهرة، كما تحدثت عن أهمية الموازنة بين الحقوق والواجبات في المجتمع.

وأشارت طبيبة النساء، إلى أن الفتيات اللاتي يتعرضن لحمل السفاح لا يحصلن على حقوقهن، مما يؤدي إلى وجود أطفال مشردين في الشوارع، مؤكدةً أنها لا تتحدث ضد حقوق المرأة بل تسعى لحمايتها وتعزيزها، وذلك قبل أن تعود لاحقًا لتعتذر، مبينة أنها لم تقصد التعميم.

انتشار الفيديو بسرعة البرق

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق خاصًة موقع الفيسبوك، ومنصة إكس، وسط غضب واستياء متداوليه، متهمين إياها أنها شهرت بمرضاها وتحدثت عنهم بألفاظ لا تليق بهن، مما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ومخالفتها ميثاق الشرف المهني.

وسام شعيب ترند السوشيال ميديا

بين ليلة وضحاها تفاجأت وسام شعيب أنها حديث السوشيال ميديا، لتخرج بمقطع فيديو آخر تخبر الجميع من خلاله: «أنا مش بتاعت تريند وماشية بستر ربنا، واتفاجئت إن الفيديو بقى تريند، وده مكنش قصدي، أنا ما فضحتش أي مريض، وكل اللي قلته إن الزنا حرام من باب غيرتي وخوفي على بلدي، لكن في واحد وصل به الحال إنه اتهمني بالداعشية ولما دخلت على صفحته لقيته بيدعم المساكنة»، مؤكدة على أن حديثها دعوة للوعي والتوجيه السليم، رافضة مطالب البعض بإزالة الفيديو «ناس كتير كلموني وطلبوا مني أمسح الفيديو، مش همسحه عشان أنا مغلطش في حد».

نقابة الأطباء تصدر بيانًا بشأن طبيبة كفر الدوار

الأمر لم يكن عابرًا على نقابة الأطباء التي أعلنت في بيان لها إحالة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية من شأنها الإساءة إلى المريض والمهنة معًا.

وأكدت النقابة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقرة والمعمول بها يتم إحالته للتحقيق والهيئة التأديبية، لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء، مما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

ولفتت النقابة إلى أن لائحة آداب المهنة تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع، ملتزمًا بالمبادئ والمثل العليا، وأمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزّهًا عن الاستغلال بجميع صوره تجاه مرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعي الأمانة والدقة في جميع تصرفاته، ويلتزم بالسلوك القويم ويحافظ على كرامته وكرامة المهنة، وفقًا لما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.

الداخلية تلقي القبض على طبيبة كفر الدوار

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رصدت هي الأخرى تلك الواقعة، وقال مصدر أمني إنه تم القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما قررت هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقاتها في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد الشهيرة الدكتورة وسام شعيب، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.