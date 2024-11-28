مصطفى بكري: شروط وقف إطلاق النار في لبنان «مجحفة» ومهدت لمؤامرة جديدة على سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:19 صباحاً - وصف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، شروط وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان بأنها «مجحفة» للجانب اللبناني، مؤكدا أنها مهدت لمؤامرة جديدة على الجمهورية العربية السورية.

وقال بكري في تدوينة على موقع «إكس»، اليوم، الخميس: "إطلاق النار في لبنان يتوقف بشروط مجحفة، وبعدها بساعات تبدأ المؤامرة مجددا على سوريا وتحديدا في حلب وإدلب".

وتابع بكري: «الدور التركي يثير المزيد من علامات الاستفهام. وأن العدو الإسرائيلي هو المستفيد الأول من العدوان علي سوريا».

وكان مقاتلون مما يسمى «هيئة تحرير الشام»، وهي فصائل إرهابية مسلحة موجودة بشمال سوريا، قد هاجموا عدة مواقع للقوات المسلحة السورية في ريف حلب الغربي.

وأسفرت المعارك عن مقتل 14 عسكريا على الأقل من القوات المسلحة السورية.

ورد الجيش السوري على الهجوم بشن غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة للمسلحين.