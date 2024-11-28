تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - الزمالك، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية في مقر النادي اليوم على هامش ودية الأبيض أمام فريق مدينة نصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين الأساسيين تدريبات استشفائية لتجهيزهم لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء بستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى وأهدر أكثر من فرصة كان أخطرها عن طريق زيزو بعد اختراق من الجبهة اليسرى انتهت بعرضية قابلها زيزو بتسديدة فوق العارضة.

فيما رد فريق بلاك بولز بتصويبة قوية بعد عرضية من الجبهة اليمنى أنقذها محمد عواد قبل تجاوز خط المرمى.

وفي الدقيقة 17، أهدر الزمالك فرصة هدف مؤكد بعد كرة طولية رائعة من زيزو وتصل لمصطفى شلبي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس بلاك بولز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الإفريقية

بعدها استمرت سيطرة لاعبي الزمالك بشكل كامل على مجريات الأمور أمام بلاك بولز من خلال تمريرات في وسط الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة، أحرز أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، الهدف الأول بعد ركلة ثابتة نفذها عبد الله السعيد ليشتتها الدفاع وتسقط أمام إيشو الذي أطلق تسديدة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف نظيف.

وسجل دونجا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 50.

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"..

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفيدرالية الأفريقية

مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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