محادثة مثيرة تكشف موقف نجم ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، موقفه من الانتقال لصفوف ريال مدريد، وذلك عقب الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة الميرنجي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

محادثة فان دايك الانتقال لريال مدريد

وتحدث صحفي من برنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير لفان دايك عقب المباراة، ودارت المحادثة كالتالي:



الصحفي: ما الذي سيحدث بشأن مستقبلك؟ هل ستبقى في ليفربول؟

فان دايك: "يا له من سؤال مباشر... لا يطرحون عليّ الأسئلة بهذه الطريقة عادةً. ليس لدي شيء أقوله. أنا أركز على المباراة القادمة (ضد مانشستر سيتي)".

الصحفي: ريال مدريد بحاجة إلى مدافعين

فان دايك: لا أعرف

الصحفي: نعم، لأن ميليتاو وألابا مصابان

فان دايك: حسنًا، لكن أنطونيو روديجر موجود.

الصحفي: هل ستنتقل إلى ريال مدريد؟

فان دايك: متى؟

الصحفي: هذا الصيف

فان دايك: كما قلت لك، الآن أنا أركز فقط على مباراة مانشستر سيتي

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