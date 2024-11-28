محادثة مثيرة تكشف موقف نجم ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - كشف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، موقفه من الانتقال لصفوف ريال مدريد، وذلك عقب الانتصار بنتيجة (2-0) خلال مواجهة الميرنجي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
محادثة فان دايك الانتقال لريال مدريد
وتحدث صحفي من برنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير لفان دايك عقب المباراة، ودارت المحادثة كالتالي:
الصحفي: ما الذي سيحدث بشأن مستقبلك؟ هل ستبقى في ليفربول؟
فان دايك: "يا له من سؤال مباشر... لا يطرحون عليّ الأسئلة بهذه الطريقة عادةً. ليس لدي شيء أقوله. أنا أركز على المباراة القادمة (ضد مانشستر سيتي)".
الصحفي: ريال مدريد بحاجة إلى مدافعين
فان دايك: لا أعرف
الصحفي: نعم، لأن ميليتاو وألابا مصابان
فان دايك: حسنًا، لكن أنطونيو روديجر موجود.
الصحفي: هل ستنتقل إلى ريال مدريد؟
فان دايك: متى؟
الصحفي: هذا الصيف
فان دايك: كما قلت لك، الآن أنا أركز فقط على مباراة مانشستر سيتي
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