"خد بإيدي" و"يا حبيبتي يا مصر" أشهرها، أغاني شادية الدينية والوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - الفنانة الرقيقة شادية صوت مصرى وروح وطنية أصيلة، غنت لكبار المؤلفين والملحنين، قدمت الأغنية العاطفية والخفيفة بجدارة، قدمت أيضا الأغنية الوطنية ببراعة والأغنية الدينية بتأثر شديد حتى كان آخر ظهور لها على المسرح من خلال اشتراكها في "الليلة المحمدية"، بالأغنية الدينية "خد بإيدي"، التي كانت تناجي فيها الرسول "عليه الصلاة والسلام"، مقررة الاعتزال عقب هذه الحفلة، مكتفية بما حققته من نجاح على مدار مشوارها الفني، ورحلت فى مثل هذا اليوم.

ومرت الفنانة شادية بأزمات صحية متعددة انتهت بوفاة شقيقها طاهر، حيث صدمت بوفاته صدمة كبيرة، فسافرت مع والدتها إلى أمريكا ثم عادت إلى مصر تبحث عن كلمات أغنية جديدة، وبالصدفة عرض عليها فهمى عمر رئيس الإذاعة كلمات أغنية "خد بأيدي" فوجدت في كلماتها ضالتها التي تبحث عنها، ووافقت على الأغنية التي غنتها في الاحتفال بالمولد النبوي على الهواء وهى ترتدى فستانا أبيض اللون على مسرح الجمهورية بمصاحبة فرقة النيل الموسيقية بقيادة عبد العظيم حليم وبحضور الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة وقتئذ.

أغنية “قل ادعو الله أن يمسسك ضر”

وقبل أغنيه خد بإيدى قدمت شادية مجموعة من الأغاني والأدعية الدينية، كان بدايتها عام 1953 بأغنية "قل أدعو الله إن يمسسك ضر" غنتها شادية في فيلم "اشهدوا ياناس" عام 1953 تقول مطلعها (قل أدعو الله أن يمسسك ضر.. وجه ناظريك إلى السماء) وهى من كلمات زكى الطويل، وألحان نجله الموسيقار كمال الطويل.

شادية فى أغنية خد بإيدى

ثم كانت أغنية " اللهم أقبل دعايا " التي قدمتها شادية حازت على جائزة أفضل فيديو كليب في مهرجان أوسكار الفيديو كليب عام 2000 تقول كلماتها: اللهم اقبل دعايا..اللهم ارحم شقايا.. ياعالم كل الخفايا / ان كنت ضليت في عمرى ..ايمانى بعدلك كفاية / واترجى من جوة قلبى..عفوك ياهادى القلوب / ما كانتش بإيدى الذنوب من البداية للنهاية ياربى، وفي عام 1954 غنت شادية أغنية "سبحانك سبحانك" الدينية، بفيلم "ليلة من عمري".

أغنية “لحظة اعتزال الغناء”

وصلتا شادية إلى قمة مناجاتها إلى الله تعالى في الأغنية التي غنتها من عميق قلبها حتى كانت الدموع تنساب من عينيها، فقالت في تعليق لها على نجاح الأغنية: "أنا سعيدة جدا أن ربنا وفقنى في تقديم أغنيات من هذا اللون الجميل الذي طالما تمنيت تقديمه".. لتقرر بعدها اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وتقول كلماتها:جه حبيبى وخذ بإيدى..قلت له أمرك يا سيدى / جه وعرفنى طريقى وسكتى..وبهداه ونوره مشيت خطوتى / وبحماه هلت بشاير فرحتى..والأمان فرد الجناح على دنيتى / قلت ياشموع الفرح نحوه قيدى..جه حبيبى وخد بإيدى / قلت له أمرك ياسيدى.

الدلوعة شادية

إلى جانب الغناء الدينى قدمت شادية خلال مشوارها مجموعة من الأغانى الحماسية الوطنية الخالدة منها: أوبريت الوطن الأكبر، عاش الجيل الصاعد، قولوا لعين الشمس، مصر اليوم في عيد، أقوى من الزمن، ياحبيبتى يامصر التي كتبها الشاعر محمد حمزة ولحنها بليغ حمدى، وبعد غنائها أغنية ياحبيبتي يامصر سميت "حبيبة مصر" ثم أم الصابرين بعد أن شدت بأغنية “يا أم الصابرين"، وما يذكر لها أنها عمرها ما تقاضت أجرا عن أغنية وطنية قدمتها أو شاركت فيها، ويوم مذبحة مدرسة بحر البقر قدمت أغنية (لموا الكراريس ) هى وصلاح جاهين فى يومين وبدون أجر.

أغنية “يا حبيبتى يامصر”

وأغنية "يا حبيبتي يا مصر"، من أشهر الأغاني الوطنية للفنانة الراحلة شادية، وأصبحت من معالم احتفال المصريين بالمنسبات الوطنية، وهذه الأغنية المؤثرة في قلوب الشعب المصري، شهدت ولادة سريعة غير متوقعة، ولم تكن في الحسبان، حسبما أكدت المطربة في لقاء تلفزيوني معها أن ميلاد أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، جاء أثناء عملها مع كلا من الملحن بليغ حمدي والشاعر محمد حمزة، على أغنية أخرى تحمل اسم "عالي" كي تعود بها لخشبة المسرح، بعد غياب دام أربع سنوات، ولكن أثناء التحضير لها، رددوا جملة "يا حبيبتي يا مصر"، لتحوز على إعجاب الجميع، ويقوم محمد حمزة بتأليف كلماتها، ويضع بليغ حمدي ألحانها".

عن أغاني شادية الحماسية قال الكاتب الصحفى أحمد رجب " هي الهانم في كل مايصدر عنها من أقوال وأفعال واسمعها في الأغاني الوطنية الحماسية وتقول ياحبيبتى يامصر، وقال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عنها: صوت رشيق لكنه لا يغيب، وقد بدأت التعامل معها فى الأغانى الوطنية "عاش الجيل الصاعد، وطنى الأكبر" فهى فنانة مفعمة بالإحساس والحيوية وحب مصر.

شادية أم الصابرين



وفى تلك الفترة شاركت شادية في مجموعة من الأفلام الوطنية منها "بشرة خير " الذي غنت فيه أول نشيد وطنى فى مسيرتها بعنوان "النيل "، كتبه جليل البندارى تقول فيه (يا جاي من السودان لحد عندنا..بالتمر من أسوان والقلة من قنا ) كما قدمت فى نفس الفيلم أوبريت مصر والسودان تأليف السيد زيادة.

أغنية “أمانة عليك يا مسافر بورسعيد”

وفى عام 1953 قدمت شادية فى فيلم "أنا وحبيبى " نشيد عن الثورة تأليف كمال منصور تقول فيه (يا مصر قومى وانهضى..نور أرضك نور جديد ) ألحان منير مراد، ثم قدمت فيلم " حظك هذا الأسبوع " عام 1953 قدمت فيه فيه أوبريت مصر بين عهدين مع اسماعيل يس وكلمات ابو السعود الابيارى، ثم جاءت اغنية "أمانة عليك أمانة يامسافر بورسعيد " كلمات إسماعيل الحبروك والحان محمد الموجى وغنتها شادية بعد الانتصار على العدوان الثلاثى في بورسعيد تقول كلماتها:أمانة عليك أمانة..يامسافر بورسعيد / أمانة عليك أمانة لتبوس لى كل إيد / حاربت في بورسعيد / الأرض الغالية بوسها.. دى الدنيا بتحكى عنها / جه الغريب يدوسها..الكل قام يصونها / بقت ارض البطولة.. والعزة والرجولة.

أغانى جماعية من ألحان عبد الوهاب

وحين صدر الدستور عام 1956 ومنحت المرأة حق الانتخاب قدمت شادية أغنية (يابنت بلدى زعيمنا قال قومى وجاهدى ويا الرجال ) كلمات حيرم الغمراوى، وبعد الجلاء عام 1957 غنت ضمن فريق من النجوم فى عيد الجلاء (قولوا لمصر تغني معايا ) كلمات أحمد شفيق كامل، و(الجيل الصاعد ) و(صوت الجماهير ) و(وطنى حبيبى الوطن الأكبر ) وكلها من ألحان محمد عبد الوهاب.

شادية أم الصابرين

وفى عام 1960 غنت شادية رائعتها "بلد السد " بمناسبة بناء السد العالى (ضربة معلم تسلم إيده وربنا يقويه ويزيده ) لحن منير مراد، كما غنت (ياولاد حارتنا ) من الحان الموجى ، وعندما وقعت النكسة عام 1967 غنت من ألحان بليغ حمدى (ياحبة عينى يابلدى..يابويا وأمى وولدى..ياعزيز عينى وعينى بتحرص بلدى ) كما غنت للشهداء من كلمات مجدى نجيب تقول (النسمة رايحة تحكى وراجعة تانى تحكى..عن اسمر حب سمرة، سافر يشترى لها فستان بلون القمرة..راح ولا جاشى).

أغنية “مصر اليوم فى عيد"

"أما أجمل أغانى شادية الوطنية المرحة فهى مصر اليوم في عيد" التى قدمتها بمناسبة عودة سيناء، ومن كلماتها: ياللي من البحيرة.. وياللي من آخر الصعيد / ياللي من العريش الحرة أو من بور سعيد.. هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد / سينا رجعت كاملة لينا.. ومصر اليوم في عيد، وقدمت شادية أيضا أغنيتها الوطنية "يا أم الصابرين" لتعبر بها عن أمهات الشهداء في مصر.

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