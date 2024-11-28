ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن بدء فعاليات الدورة السابعة عشرة الجديدة للملتقى، والتي تستمر حتى ٧ ديسمبر المقبل.

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

ويشارك في الملتقي مجموعة متميزة من التشكيليين في مصر والعالم.. وهم: (من مصر) عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الفتاح، ادهم البدوى، أحمد يحيى البدوى، محمد صبرى بسطاوى، بانسية أحمد، دينا عبد النبى، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية: شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيرى "اليمن" وابتسام الصفار "قطر".

كما يشارك في الملتقى ايضا 10 فنانين أجانب، هم: برهان أحمدى "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدى "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوى "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود" جونا ديفدى "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال "الهند".

يقام الملتقى بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

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