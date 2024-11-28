ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن بدء فعاليات الدورة السابعة عشرة الجديدة للملتقى، والتي تستمر حتى ٧ ديسمبر المقبل.

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

ويشارك في الملتقي مجموعة متميزة من التشكيليين في مصر والعالم.. وهم: (من مصر) عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الفتاح، ادهم البدوى، أحمد يحيى البدوى، محمد صبرى بسطاوى، بانسية أحمد، دينا عبد النبى، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية:  شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيرى "اليمن" وابتسام الصفار "قطر".

4369519cc9.jpg
116da9c458.jpg
a419bbc55c.jpg

كما يشارك في الملتقى ايضا 10 فنانين أجانب، هم: برهان أحمدى "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدى "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوى "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود" جونا ديفدى "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال "الهند".

79ee051c87.jpg
01b68cb6a7.jpg

يقام الملتقى بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التفاصيل الكاملة لميني ألبوم بهاء سلطان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق