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مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل برنامج رامز جلال بالموسم الجديد وأبرز الضحايا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل برنامج رامز جلال بالموسم الجديد وأبرز الضحايا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رمضان 2025.. تفاصيل برنامج رامز جلال بالموسم الجديد وأبرز الضحايا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً - رامز جلال .. شهور قليلة تفضلنا على بدء الموسم الرمضاني 2025، وتصدر الفنان رامز جلال محركات البحث المختلفة، من قبل محبيه ومتابعيه، بعد تسريب اسم برنامجه الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني، بالإضافة إلى اسم ضحاياه.

وفي هذا الصدد، يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص تفاصيل برنامج رامز جلال بالموسم الجديد، وذلك من خلال خدمة يقدمها على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

رغم عدم الإعلان عن اسم برنامج رامز جلال الجديد بشكل رسمي، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التسريبات التي تحمل اسم البرنامج، ومن المتوقع أن يكون اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025 هو «رامز قصر الموت أو «رامز في المسبح».

والجدير بالذكر ان الإسم النهائي لبرنامج رامز لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي إلى الآن، وسيتم الإعلان عنه من قبل الشركة المنتجة للبرنامج مع بداية الترويج للأعمال الرمضانية، ومن المتوقع أن يتم البدء في التصوير على أراضي المملكة العربية السعودية شهر يناير المقبل.

رامز جلال

أسماء برنامج رامز جلال في خلال مواسم رمضان الماضية

-في عام 2009 قدم برنامج رامز حول العالم.

-في عام 2010 قدم برنامج رامز حول العالم الجزء الثاني.

-في عام 2010 قدم برنامج لقاء مستحيل.

-في عام 2011 قدم برنامج رامز قلب الأسد.

-في عام 2012 قدم برنامج رامز ثعلب الصحراء.

-في عام 2013 قدم برنامج رامز عنخ آمون.

-في عام 2014 قدم برنامج رامز قرش البحر.

-في عام 2015 قدم رامز واكل الجو.

-في عام 2016 قدم برنامج رامز بيلعب بالنار.

-في عام 2017 قدم برنامج رامز تحت الأرض.

-في عام 2018 قدم برنامج رامز تحت الصفر.

-في عام 2019 قدم برنامج رامز في الشلال.

-في عام 2020 قدم برنامج رامز مجنون رسمي.

-في عام 2021 قدم برنامج رامز عقله طار.

-في عام 2022 قدم برنامج رامز موفي ستار.

-في عام 2023 قدم برنامج رامز رامز نيفر إند.

-في عام 2024 قدم برنامج رامز جاب من الآخر.

رامز جلال

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومثل كل عام يستضيفالفنان رامز جلال خلال برنامجه العديد من الشخصيات الرياضية، ومن المتوقع هذا الموسم أن يتواجد به:

-لاعب نادي الأهلي إمام عاشور

-لاعب نادي الأهلي محمد الشناوي

-لاعب نادي الأهلي وسام علي

-لاعب نادي الأهلي مروان عطية

-الفنان أحمد فهمي

-الفنانة مي عمر

-الفنانة شيماء سيف

- الفنان هشام ماجد

-الفنان مصطفى خاطر

رامز جلال

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومن المقرر أن يعرض برنامج رامز جلال 2025 على شاشة قنوات «إم بي سي 1، قناة إم بي سي مصر، منصة شاهد نت، قناة إم بي سي 5، قناة إم بي سي العراق»

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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