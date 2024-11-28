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أعمال طربية بحفل محمود درويش وفرقة كنوز على مسرح سيد درويش - أخبار كلمتك

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أعمال طربية بحفل محمود درويش وفرقة كنوز على مسرح سيد درويش - أخبار كلمتك

أعمال طربية بحفل محمود درويش وفرقة كنوز على مسرح سيد درويش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:40 صباحاً - تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للفنان محمود درويش وفرقته كنوز فى الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

حفل محمود درويش وفرقة كنوز 

ويضم الحفل مختارات طربية منها: “موسيقى على قد الشوق، كان أجمل يوم ولا تكذبى ولست قلبى لـ محمد عبد الوهاب، حبك نار وجبار لـ محمد الموجى، ضحك ولعب لـ منير مراد، ليالى الأنس ويا ساعة بالوقت أجرى وماقاللى وقولتله لـ فريد الأطرش، جانا الهوى وسواح لبليغ حمدى، ميدلى وطنى (صوره / احلف بسماها)  لكمال الطويل وميدلى لأم كلثوم”.

فرقة كنوز للموسيقى العربية

يذكر أن فرقة كنوز للموسيقى العربية تأسست عام ٢٠٠٤  على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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