مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها السابعة.. أبرز محطات «دلوعة السينما» شادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - يصادف اليوم الخميس 28 من نوفمبر، الذكرى السابعة لوفاة الفنانة شادية، التي تعد واحدة من أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، والتي تركت بصمة خالدة في العديد من الأعمال التي لا تزال في أذهان الجمهور، وذلك من خلال مسيرتها الفنية الغنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، ولقبت خلالها بـ «دلوعة السينما».

النشأة والبداية الفنية لـ شادية

ولدت شادية، أو فاطمة أحمد شاكر، بحي عابدين يوم 18 فبراير عام 1931، وكان والدها يعمل مهندسا زراعيا ومشرفا على الأراضي الملكية، وأحبت شادية الغناء منذ طفولتها وشُجعت على متابعة الموسيقى في مدرستها الابتدائية، وبدأت رحلتها مع التمثيل على المخرج أحمد بدرخان الذى اختارها لدور صغير في فيلم «أزهار وأشواك»، ثم رشحها بدرخان بعد ذلك للمنتج حلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه.

وسرعان ما حققت شهرة واسعة بعد أن شاركت في فيلم «العقل في إجازة»، الذي أخرجه حلمي رفلة، والذي كان بمثابة نقطة تحول في مسيرتها، إذ قامت بدور البطولة أمام الفنان محمد فوزي.

الأعمال الفنية لـ شادية

قدمت شادية، عدد من الأعمال الفنية التي بلغت حوالي 170 فيلما خلال حياتها الفنية، حيث تميزت بأدوار متنوعة تشمل الرومانسية والكوميدية والوطنية، ومن أبرز أفلامها: "الزوجة 13"، "مراتي مدير عام"، و"معبودة الجماهير"، "شيء من الخوف"، وكانت أيضا جزءا من ثنائيات ناجحة مع عدد من الفنانين الكبار مثل كمال الشناوي وصلاح ذو الفقار، حيث أبدعت في أفلام مثل "عيون سهران" و"حماتي قنبلة ذرية".

لم تقتصر موهبة شادية على التمثيل فقط، بل كانت مطربة بارعة أيضا، قدمت العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، ومن أشهر أغانيها الوطنية "يا حبيبتي يا مصر"، وعرفت بتنوع أسلوبها الغنائي وقدرتها على أداء مختلف الأنماط الموسيقية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وفى عام 1984 قررت شادية، اعتزال الفن نهائيا وهذا لحرصها الشديد على التقرب من الله كما قالت وقت اعتزالها والسبب الحقيقي وراء الاعتزال كشفه الفنان الراحل سمير صبري في أحد لقاءاته.

وقال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين.

وخلال أحد حواراتها الإعلامية النادرة، روت شادية القصة الكاملة وراء اعتزالها الفن قائلة أنها ذات يوم شعرت بالرغبة في زيارة بيت الله الحرام، فذهبت للعمرة، وهناك قابلت الشيخ الشعراوي صدفة على باب المصعد وفرحت لرؤيته وطلبت منه أن يدعو لها، وبعدها ذهبت لإجراء جراحة بأمريكا، وقضت معظم وقتها خلال هذه الرحلة في قراءة القرآن والصلاة، فشعرت بالراحة التي ظلت طويلاً تبحث عنها بحسب تعبيرها.