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مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها السابعة.. أبرز محطات «دلوعة السينما» شادية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها السابعة.. أبرز محطات «دلوعة السينما» شادية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاتها السابعة.. أبرز محطات «دلوعة السينما» شادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - يصادف اليوم الخميس 28 من نوفمبر، الذكرى السابعة لوفاة الفنانة شادية، التي تعد واحدة من أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، والتي تركت بصمة خالدة في العديد من الأعمال التي لا تزال في أذهان الجمهور، وذلك من خلال مسيرتها الفنية الغنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، ولقبت خلالها بـ «دلوعة السينما».

النشأة والبداية الفنية لـ شادية

ولدت شادية، أو فاطمة أحمد شاكر، بحي عابدين يوم 18 فبراير عام 1931، وكان والدها يعمل مهندسا زراعيا ومشرفا على الأراضي الملكية، وأحبت شادية الغناء منذ طفولتها وشُجعت على متابعة الموسيقى في مدرستها الابتدائية، وبدأت رحلتها مع التمثيل على المخرج أحمد بدرخان الذى اختارها لدور صغير في فيلم «أزهار وأشواك»، ثم رشحها بدرخان بعد ذلك للمنتج حلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه.

شادية

وسرعان ما حققت شهرة واسعة بعد أن شاركت في فيلم «العقل في إجازة»، الذي أخرجه حلمي رفلة، والذي كان بمثابة نقطة تحول في مسيرتها، إذ قامت بدور البطولة أمام الفنان محمد فوزي.

الأعمال الفنية لـ شادية

قدمت شادية، عدد من الأعمال الفنية التي بلغت حوالي 170 فيلما خلال حياتها الفنية، حيث تميزت بأدوار متنوعة تشمل الرومانسية والكوميدية والوطنية، ومن أبرز أفلامها: "الزوجة 13"، "مراتي مدير عام"، و"معبودة الجماهير"، "شيء من الخوف"، وكانت أيضا جزءا من ثنائيات ناجحة مع عدد من الفنانين الكبار مثل كمال الشناوي وصلاح ذو الفقار، حيث أبدعت في أفلام مثل "عيون سهران" و"حماتي قنبلة ذرية".

شادية وصلاح دو الفقار

لم تقتصر موهبة شادية على التمثيل فقط، بل كانت مطربة بارعة أيضا، قدمت العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور، ومن أشهر أغانيها الوطنية "يا حبيبتي يا مصر"، وعرفت بتنوع أسلوبها الغنائي وقدرتها على أداء مختلف الأنماط الموسيقية، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

شادية

وفى عام 1984 قررت شادية، اعتزال الفن نهائيا وهذا لحرصها الشديد على التقرب من الله كما قالت وقت اعتزالها والسبب الحقيقي وراء الاعتزال كشفه الفنان الراحل سمير صبري في أحد لقاءاته.

وقال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين.

الشيخ الشعراوي وشادية

وخلال أحد حواراتها الإعلامية النادرة، روت شادية القصة الكاملة وراء اعتزالها الفن قائلة أنها ذات يوم شعرت بالرغبة في زيارة بيت الله الحرام، فذهبت للعمرة، وهناك قابلت الشيخ الشعراوي صدفة على باب المصعد وفرحت لرؤيته وطلبت منه أن يدعو لها، وبعدها ذهبت لإجراء جراحة بأمريكا، وقضت معظم وقتها خلال هذه الرحلة في قراءة القرآن والصلاة، فشعرت بالراحة التي ظلت طويلاً تبحث عنها بحسب تعبيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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