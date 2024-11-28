ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ 17 (صور) - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

ماتيرا بإيطاليا وتطوان بالمغرب عاصمتا المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026 - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

خلال اجتماع الحكومة.. مدبولي يؤكد حرص الدولة على بذل مختلف الجهود لتحفيز قطاع الصناعة - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. حقيقة الزيادة الجديدة؟ - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

خبراء سيارات: العملاء يتوجهون إلى مراكز الصيانة غير المعتمدة بسبب انخفاض تكاليفها - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تحول مفاجئ في مستقبل دي يونج مع برشلونة - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

تيسيرات خدمية وإسكان فندقي، جامعة القاهرة تقر حزمة إجراءات لجذب الطلاب الوافدين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين في الكويت غدا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين في الكويت غدا - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين في الكويت غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً -  تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا بالكويت غدا الجمعة، والذي يعد الحفل الأول لها بعد غيابها عن أحياء الحفلات الفترة الماضية.

 

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت 

 ومن المقرر أن تقدم شيرين خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها، خاصة أن هذا الحفل الأول لها بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أن تذاكر الحفل تتراوح بين 30 و100 دينار كويتي.

 

ومن ناحية آخرى، كانت قد كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف على التيك توك إنها عانت الفترة الأخير موضحة: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة”.

وأكدت شيرين أنها تتمنى تقديم دور فلاحة أو صعيدية ويكون هناك قصة مختلفة عن مسلسل طريقى التي قدمته من قبل.

وفي إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل  شيرين عبد الوهاب،  تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

 

شيرين تدخل موسوعة جينيس

 وتمكنت شيرين عبد الوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت أطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددًا وبقوة، حيث استطاعت أغانيها   "كلام عينه" و"الوتر الحسَّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

 

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد الذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

طرح فيلم Here لـ توم هانكس علي المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق