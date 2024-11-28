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جبالي يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي - أخبار كلمتك

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جبالي يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي - أخبار كلمتك

جبالي يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي والوفد المرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على التطلع لدفع العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط بين مصر وجيبوتي إلى آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني، كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية الشراكة بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الفكر المتطرف.

وأشار إلى دور الأزهر الشريف الحيوي لتأهيل وتعليم الطلبة في معهد الوسطية بجيبوتي، وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي والإقليمي لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر انطلاقاً من ضرورة التوافق على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي على العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجال البرلماني، ومُشدداً على ضرورة حفظ وحدة وسيادة دول منطقة القرن الأفريقي بما يُعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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