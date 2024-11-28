ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد أول اختبار أجري عليها.. تفكك بلاط الأرصفة التي شملتها أعمال الصيانة بمدينة تعز - أخبار كلمتك

بعد أول اختبار أجري عليها.. تفكك بلاط الأرصفة التي شملتها أعمال الصيانة بمدينة تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. تدشين معرض الصور الفوتوغرافي في عدن - أخبار كلمتك

بالصور .. تدشين معرض الصور الفوتوغرافي في عدن - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature" - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature" - أخبار كلمتك

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

تامر حسني يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

تامر حسني يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - قبل انطلاقه غدا.. تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - قبل انطلاقه غدا.. تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقه غدا.. تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - يستعد الفنان عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي، غدا الجمعة 29 من نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت، خلال الحفل، مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور، ومنها: مسألة مبدأ وزي الهوا، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، ومن أشهر المقطوعات الفنية مسألة مبدأ، وزي الهواء، وصابر يا عم صابر، إعدام ميت، والبخيل وأنا، قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، وغيرها من المقاطع الخالدة.

كما من المتوقع ان يحضر الحفل عدد كبير من محبي موسيقى عمر خيرت، وأتاحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر، عبر موقع تذكرتي، والتي بلغ سعرها حوالي 3250 جنيه.

آخر حفلات عمر خيرت

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا غنائيًا كبيرًا في المتحف المصري الكبير، بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس مؤسسة مجدي يعقوب الخيرية. وحضر الحفل البروفيسور مجدي يعقوب، ومن النجوم الفنانة يسرا، وقدم عمر خيرت، خلال الحفل عددًا من أروع مقطوعاته الموسيقية التي تفاعل معها الحضور.

وحرص عمر خيرت، على توجيه تحية خاصة للدكتور مجدي يعقوب، وحرص على اللقاء معه في كواليس الحفل.

عمر خيرت

وفي وقت سابق أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا داخل دار الأوبرا ضمن سهرات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وسط حضور جماهيري كبير.

اقرأ أيضاً
قريبا.. عمر خيرت يستعد لإحياء حفل بالجامعة الأمريكية

عمر خيرت: «الموسيقى حبي الأول والأخير.. وهدفي إسعاد الناس»

بعد قليل.. حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - قبل انطلاقه غدا.. تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق