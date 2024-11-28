مشاهير العرب - قبل انطلاقه غدا.. تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - يستعد الفنان عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي، غدا الجمعة 29 من نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

تفاصيل حفل عمر خيرت بالجامعة الأمريكية

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت، خلال الحفل، مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور، ومنها: مسألة مبدأ وزي الهوا، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، ومن أشهر المقطوعات الفنية مسألة مبدأ، وزي الهواء، وصابر يا عم صابر، إعدام ميت، والبخيل وأنا، قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، وغيرها من المقاطع الخالدة.

كما من المتوقع ان يحضر الحفل عدد كبير من محبي موسيقى عمر خيرت، وأتاحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر، عبر موقع تذكرتي، والتي بلغ سعرها حوالي 3250 جنيه.

آخر حفلات عمر خيرت

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا غنائيًا كبيرًا في المتحف المصري الكبير، بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس مؤسسة مجدي يعقوب الخيرية. وحضر الحفل البروفيسور مجدي يعقوب، ومن النجوم الفنانة يسرا، وقدم عمر خيرت، خلال الحفل عددًا من أروع مقطوعاته الموسيقية التي تفاعل معها الحضور.

وحرص عمر خيرت، على توجيه تحية خاصة للدكتور مجدي يعقوب، وحرص على اللقاء معه في كواليس الحفل.

وفي وقت سابق أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا داخل دار الأوبرا ضمن سهرات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وسط حضور جماهيري كبير.