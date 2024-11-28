قرار عاجل من تعليم الجيزة لسد العجز في المقاعد المدرسية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة العجوزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة أهمية الالتزام بالمعايير والجودة في جميع جوانب العمل المدرسي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة نظيفة ومنظمة للطلاب والمعلمين، كما وجه بتحديث سجلات الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية فعالة لرفع مستواهم الدراسي.

قرارات حاسمة من مدير تعليم الجيزة خلال جولته التفقدية

شهدت الجولة اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة، منها:

1. النظافة والانضباط:

وجه عطية بتنظيف شامل للفصول ودورات المياه، مع توثيق عمليات التنظيف بفيديوهات يتم إرسالها للإدارة، تأكيدًا على الشفافية والالتزام.

2. رعاية الطلاب الضعاف:

شدد على تحديث سجل الطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية عملية تعكس التزام المدارس برفع مستوى الطلاب أكاديميًا، بعيدًا عن الحلول النظرية.

3. توفير الاحتياجات المدرسية:

أصدر مدير تعليم الجيزة أوامر بنقل العهدة المدرسية فورًا من المدارس التي تمتلك فائضًا إلى تلك التي تعاني من نقص في التجهيزات، مع إصلاح المقاعد وإعادة تدويرها لسد العجز فى المقاعد المدرسية.

4. ضبط الأداء الوظيفي:

في موقف صارم، حول سعيد عطية أحد العاملين في إحدى المدارس إلى الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقاعسه عن أداء مهامه، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد.

5. أداء الموجهين:

ألزم مدير تعليم الجيزة الموجهين بحضور الطابور صباحًا ومتابعة الأداء التعليمي بدقة، مع التوجيه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي موجه يتقاعس عن دوره في دعم المدارس.

6. خدمة الجمهور وأولياء الأمور:

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التعامل مع أولياء الأمور بحسن الخلق والإحترام، دون تعالٍ أو تعقيد، مع إنجاز المهام المكلف بها الإداريون في أسرع وقت ممكن لضمان رضا المواطن.

رسالة واضحة من مدير تعليم الجيزة لرفع كفاءة التعليم

أكد وكيل الوزارة أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا لتحقيق جودة تعليمية تلبي تطلعات الطلاب وأولياء الأمور كما شدد على أهمية الانضباط والالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج المدرجة.

وتأتي هذه الجولة في إطار النهج الوطني الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع المواطن في قلب الأولويات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات التعليمية والإدارية.

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