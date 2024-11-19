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مؤتمر الأطراف COP29 يسلط الضوء على أهمية تمويل المناخ لدعم المزارعين - أخبار كلمتك

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مؤتمر الأطراف COP29 يسلط الضوء على أهمية تمويل المناخ لدعم المزارعين - أخبار كلمتك

مؤتمر الأطراف COP29 يسلط الضوء على أهمية تمويل المناخ لدعم المزارعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:27 مساءً - ركزت إحدى جلسات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ، على الدور المحوري للمزارعين في تحقيق الاستدامة.

وقد نُظمت هذه الجلسة بالتعاون مع المنتدى الريفي العالمي ومنظمة المزارعين العالمية ورابطة المزارعين الآسيويين ومنظمة المزارعين الأفارقة (PAFO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

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حاجة ملحة لتوفير تمويل مناخي كافٍ لتمكين المزارعين

وسلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لتوفير تمويل مناخي كافٍ لتمكين المزارعين من التكيف مع آثار تغير المناخ وحماية سبل عيشهم. وقد تم طرح مجموعة من الحلول الملموسة لدعم صمود المزارعين في مواجهة التحديات المتزايدة مثل الجفاف والفيضانات وتغير أنماط هطول الأمطار.

وأكد المشاركون في الجلسة أن المزارعين هم الخط الأول للدفاع عن الأمن الغذائي، وأن دعمهم يمثل استثمارًا في مستقبل مستدام. كما شددوا على أهمية الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمزارعين أنفسهم لضمان وصول التمويل المناخي إلى حيث يحتاج إليه أكثر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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