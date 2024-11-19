مؤتمر الأطراف COP29 يسلط الضوء على أهمية تمويل المناخ لدعم المزارعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:27 مساءً - ركزت إحدى جلسات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ، على الدور المحوري للمزارعين في تحقيق الاستدامة.

وقد نُظمت هذه الجلسة بالتعاون مع المنتدى الريفي العالمي ومنظمة المزارعين العالمية ورابطة المزارعين الآسيويين ومنظمة المزارعين الأفارقة (PAFO) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

حاجة ملحة لتوفير تمويل مناخي كافٍ لتمكين المزارعين

وسلط الحدث الضوء على الحاجة الملحة لتوفير تمويل مناخي كافٍ لتمكين المزارعين من التكيف مع آثار تغير المناخ وحماية سبل عيشهم. وقد تم طرح مجموعة من الحلول الملموسة لدعم صمود المزارعين في مواجهة التحديات المتزايدة مثل الجفاف والفيضانات وتغير أنماط هطول الأمطار.

وأكد المشاركون في الجلسة أن المزارعين هم الخط الأول للدفاع عن الأمن الغذائي، وأن دعمهم يمثل استثمارًا في مستقبل مستدام. كما شددوا على أهمية الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمزارعين أنفسهم لضمان وصول التمويل المناخي إلى حيث يحتاج إليه أكثر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا