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محمد رمضان يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

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محمد رمضان يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

محمد رمضان يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - دوري ابطال أفريقيا، حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي علي التواصل مع سفارة مصر في جنوب أفريقيا من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة فريق الكرة يوم 4 ديسمبر القادم استعدادًا لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم 7 من الشهر ذاته في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

وقالت مصادر داخل الأهلي: إن رضا سليم سيكون بديل طاهر محمد طاهر فى مباراة البنك الأهلي الأحد القادم حيث يغيب الأخير عن مباراة البنك بسبب تراكم البطاقات بعد الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الاتحاد السكندري.  

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة البنك الأهلي 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق 

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات وكهربا 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان النادي الأهلي فاز أمس الأول على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

يمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة البنك الأهلي. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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