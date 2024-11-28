الرياضة - 08:53 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشة البنك المركزي المصري، الذي سجل فيه 49.74 جنيه للبيع، و49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

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سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.74 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.74 جنيه 49.64 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.72 جنيه 49.62 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.71 جنيه 49.61 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.73 جنيه 49.63 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.74 جنيه

- 49.60 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.70 جنيه

- 49.60 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.70 جنيه

- 49.60 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.74 جنيه

- 49.64 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.72 جنيه

- 49.62 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.70 جنيه

- 49.60 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.70 جنيه

- 49.60 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.71 جنيه

- 49.61 جنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.73 جنيه

- 49.63 جنيه