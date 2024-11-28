الرياضة - 08:53 - سعر الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، مقارنة بالأسعار أمس، فاستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في محافظات مصر، فيما سجل سعر الذهب العالمي «سعر الأوقية» نحو 2632.42 دولار.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4194.25 جنيه 4171.5 جنيه عيار 22 3844.75 جنيه 3823.75 جنيه عيار 21 3670 جنيها 3650 جنيها عيار 18 3145.75 جنيه 3128.5 جنيه عيار 14 2053.25 جنيه 2433.25 جنيه عيار 12 2097.25 جنيه 2085.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4194.25 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3844.75 جنيه للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3670 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الاستقرار عند 3145.75 جنيه للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بمصر عند 2446.75 جنيه للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتا عند 2097.25 جنيه للبيع، و 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1572.75 جنيه للبيع، و1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند مستوى 29360 جنيهًا للبيع، و29200 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2632.42 دولار للبيع، و 2632.15 دولار للشراء.