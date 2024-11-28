جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - أكد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، أن الفرنسي كيليان مبابي هو "أفضل لاعب في العالم" وأن الأمر مجرد "مسألة وقت" لإثبات ذلك.



وكان مبابي قد أهدر ركلة جزاء للميرينجي كانت ستمثل هدف التعادل 1-1 لفريقه في مباراته أمس الأربعاء أمام ليفربول بدوري الأبطال والتي خسرها بهدفين دون رد.

ودافع بيل الحاصل على 16 بطولة مع ريال مدريد خلال تصريحات لقناة (تي إن تي سبورتس)، عن مبابي.



وقال اللاعب الويلزي السابق "إن مبابي أفضل لاعب في العالم والأمر فقط مسألة وقت لإثبات ذلك، هو وصلاح أهدرا ركلتي جزاء، ولكن بسبب فوز ليفربول فإن الحديث فقط عن ركلة مبابي الضائعة".

وأضاف بيل في تصريحاته بشأن مجريات اللقاء "ليفربول كان أفضل بفارق كبير وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية".

ليفربول يحقق فوزا هاما أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي ليفربول أمام ريال مدريد كل من، أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 52، وكودي جاكبو في الدقيقة 76.

وكان اليكسيس ماك اليستر لاعب ليفربول قد سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 52، من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد.

وسجل كودي جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد الإسباني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي تجمعهما.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر على رأس تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد.

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