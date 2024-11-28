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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير شاهين ينضم لفريق عمل «سيد الناس» |صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير شاهين ينضم لفريق عمل «سيد الناس» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمير شاهين ينضم لفريق عمل «سيد الناس» |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - أعلن الفنان أمير شاهين، عن انضمامه لفريق عمل مسلسل «سيد الناس» طولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك أمير شاهين، صورة لـ كلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سيد الناس رمضان 2025، ادعولنا بالتوفيق».

أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالى، طارق النهرى، وياسين السقا، أمير شاهين.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، تأليف خالد صلاح، إخراج محمد سامى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، اجتماعي، شعبي.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، تعاقدت على المشاركة في مسلسل «سيد الناس»، حيث تجسد البطولة النسائية، خلال أحداث العمل، وذلك تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، لتسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد سواء في الدراما أو السينما.

آخر أعمال أمير شاهين

الجدير بالذكر أن آخر اعمال أمير شاهين، هو مشاركته في مسلسل «ألفريدو» بطولة إلهام شاهين، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية عبر شاشة التلفاز.

ودارت أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

وشارك في العمل بجانب إلهام شاهين، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من نجوم الفن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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