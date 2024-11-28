الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:20 صباحاً - كشف تقرير صادر عن قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، عن حجم أعمال الحماية من السيول المنفذة والجاري تنفيذها في محافظات الوادي والدلتا خلال عام 2024، وحجم الاستعدادت التي تتخذها الوزارة في مواجهة موسم الأمطار والسيول المرتبط بفصلي الخريف والشتاء.

أعمال الحماية من السيول

ووفقا للتقرير فإن أعمال الحماية التي تم تنفيذها حتى الآن تبلغ 277 عمل صناعي، بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه في 10 محافظات هي ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر- أسوان) بسعة تخزينية تبلغ 237 مليون م3 من المياه.

وينقسم الـ277 عملًا صناعيًّا إلى 102 سد، و77 بحيرة صناعية، و82 حاجزًا ترابيًّا، 7 حاجز توجيه، 3 قنوات صناعية، 1 بربخ، و5 حوض تهدئة.

خطة الري لتنفيذ أعمال جديدة للحماية من السيول

وأضاف التقرير أنه يجري الآن تنفيذه مشروعات حماية جديدة تنتهي قريبا في 7 محافظات بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وهي: القاهرة، الجيزة، المنيا، أسيوط، قنا، أسوان والإسماعيلية، بإجمالي 98 عملا صناعيا لتخزين 68 مليون م3 من المياه.

وتتوزع الأعمال الجاري تنفيذها إلى 24 سدا، 37 بحيرة صناعية، 5 أحواض تهدئة، 22 حاجزا ترابيا، 8 حواجز توجيه، قناة صناعية واحدة إلى جانب تغطية مصرف بطول 2.530 كم.

ومن جانبها، قالت المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة حدثت خرائط تساقط الأمطار ومناطق تكون السيول لتتناسب مع ظواهر التغير المناخي الحالية.

وأضافت في تصريحات خاصة أن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة عملت خلال السنوات الأخيرة على التوسع في إنشاء وصيانة زيادة قدرة منشأت الحماية الخاصة بالسيول وتجميع مياه الأمطار لتصبح كفائتها قادرة على استيعاب كميات المياه التي صاحبت أكبر السيول التي ضربت الوادي والدلتا في مصر قبل 200 عام وهو ما تمكنا من رصده عبر النماذج الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.