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الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه - أخبار كلمتك

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الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه - أخبار كلمتك

الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:20 صباحاً - كشف تقرير صادر عن قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، عن حجم أعمال الحماية من السيول المنفذة والجاري تنفيذها في محافظات الوادي والدلتا خلال عام 2024، وحجم الاستعدادت التي تتخذها الوزارة في مواجهة موسم الأمطار والسيول المرتبط بفصلي الخريف والشتاء.

أعمال الحماية من السيول 

ووفقا للتقرير فإن أعمال الحماية التي تم تنفيذها حتى الآن تبلغ 277 عمل صناعي، بتكلفة إجمالية 2.3  مليار جنيه في 10 محافظات هي ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر- أسوان) بسعة تخزينية تبلغ 237 مليون م3 من المياه.

 وينقسم الـ277 عملًا صناعيًّا إلى 102 سد، و77 بحيرة صناعية، و82 حاجزًا ترابيًّا، 7 حاجز توجيه، 3 قنوات صناعية، 1 بربخ، و5 حوض تهدئة.

خطة الري لتنفيذ أعمال جديدة للحماية من السيول

وأضاف التقرير أنه يجري الآن تنفيذه مشروعات حماية جديدة تنتهي قريبا في 7 محافظات بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وهي: القاهرة، الجيزة، المنيا، أسيوط، قنا، أسوان والإسماعيلية، بإجمالي 98 عملا صناعيا لتخزين 68 مليون م3 من المياه.

وتتوزع الأعمال الجاري تنفيذها إلى 24 سدا، 37 بحيرة صناعية، 5 أحواض تهدئة، 22 حاجزا ترابيا، 8 حواجز توجيه، قناة صناعية واحدة إلى جانب تغطية مصرف بطول 2.530 كم.

ومن جانبها، قالت المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة حدثت خرائط تساقط الأمطار ومناطق تكون السيول لتتناسب مع ظواهر التغير المناخي الحالية.

وأضافت في تصريحات خاصة أن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة عملت خلال السنوات الأخيرة على التوسع في إنشاء وصيانة زيادة قدرة منشأت الحماية الخاصة بالسيول وتجميع مياه الأمطار لتصبح كفائتها قادرة على استيعاب كميات المياه التي صاحبت أكبر السيول التي ضربت الوادي والدلتا في مصر قبل 200 عام وهو ما تمكنا من رصده عبر النماذج الرياضية.   

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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الري: منشآت للحماية من السيول بـ 1.9 مليار جنيه في 7 محافظات لتخزين 68 مليون م3 من المياه - أخبار كلمتك

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