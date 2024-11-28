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استشهاد 24 فسطينيًا في ضربات إسرائيل الإجرامية على قطاع غزة - أخبار كلمتك

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استشهاد 24 فسطينيًا في ضربات إسرائيل الإجرامية على قطاع غزة - أخبار كلمتك

استشهاد 24 فسطينيًا في ضربات إسرائيل الإجرامية على قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - استشهد 24 فلسطينيا على الأقل في ضربات عسكرية إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة، الخميس، حسبما قال مسعفون.

اجتياح أعمق شمالا وجنوبا

وكثفت القوات الإسرائيلية القصف على مناطق وسط القطاع، ودفعت بدبابات في اجتياح أعمق شمالا وجنوبا.

وقتل 6 أشخاص في غارتين جويتين منفصلتين على منزل وقرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بينما قتل 4 آخرون عندما أصابت ضربة إسرائيلية دراجة نارية في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي النصيرات، أحد المخيمات الثمانية القديمة للاجئين في قطاع غزة، نفذت طائرات إسرائيلية عدة غارات جوية أدت إلى تدمير مبنى متعدد الطوابق وتضرر طرق.

وقال مسؤولو صحة إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في هذه الغارات.

 الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا على غزة

وقال مسعفون إن شخصين على الأقل، امرأة وطفل، قتلا في قصف بالدبابات على مواقع في غرب النصيرات، وقتلت غارة جوية 5 آخرين في منزل قريب.

وفي رفح الفلسطينية، قال سكان إن دبابات توغلت شمال غربي المدينة.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي على القتال في غزة ليل الأربعاء وفجر الخميس.

وأدت الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا على غزة إلى مقتل ما يقرب من 44200 شخص، ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا لمرة واحدة على الأقل، وفقا لسلطات غزة.

كما تحولت مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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