الجنائية الدولية: حالة واحدة لإلغاء اتهامات نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - قالت المحكمة الجنائية الدولية: إن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت.

الجنائية الدولية تتعرض لضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت

وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين.

وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".

وجاء هذا ردًّا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.

وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".

وشدد على أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وجالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".

مثول نتنياهو وجالانت أمام الجنائية الدولية

وتابع المتحدث باسم المحكمة أن "المتوقع من نتنياهو وجالانت المثول أمام المحكمة".

وقال العبد الله: إن "الاتهامات ضد نتنياهو وجالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججًا مقنعة جدًّا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.

أمس الأربعاء قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استنادًا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.

مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بسبب "ارتكابهم جرائم حرب" تتعلق بالصراع في غزة.

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