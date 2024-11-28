ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد أول اختبار أجري عليها.. تفكك بلاط الأرصفة التي شملتها أعمال الصيانة بمدينة تعز - أخبار كلمتك

بعد أول اختبار أجري عليها.. تفكك بلاط الأرصفة التي شملتها أعمال الصيانة بمدينة تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. تدشين معرض الصور الفوتوغرافي في عدن - أخبار كلمتك

بالصور .. تدشين معرض الصور الفوتوغرافي في عدن - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature" - أخبار كلمتك

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع وفد خبراء الناشر الدولي "Springer Nature" - أخبار كلمتك

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

بتخفيضات 30%، إمبابة تستعد لاستقبال سوق اليوم الواحد غدًا (صور) - أخبار كلمتك

تامر حسني يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

تامر حسني يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

جاريث بيل يدافع عن مبابي بعد إهدار ركلة جزاء أمام ليفربول - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:46 - عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق: فشلنا في حماية المحتجزين وتخلينا عنهم - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يجري لقاءات ثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اليونيسف: تدمير 95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليونيسف: تدمير 95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة - أخبار كلمتك

اليونيسف: تدمير 95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:45 صباحاً -  قال الناطق باسم اليونيسف في فلسطين اليوم الخميس، إن 95% من المدارس التي تؤوي نازحين في قطاع غزة دمرت بشكل كامل.

 

ارتكاب 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في غزة

 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية" في قطاع غزة منذ السابع  أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إن "قوات الاحتلال مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني خلال نفس الفترة".

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت أن "عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها".

وبينت أن "عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية في غزة وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

فرنسا، بارنييه يلعب بالورقة الأخيرة لإنقاذ حكومته - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق