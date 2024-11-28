جانتس: "إبرام صفقة" الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:40 صباحاً - أفاد موقع «معاريف»، اليوم الخميس، نقلا عن السابق في مجلس الحرب بيني جانتس قوله بأن الطريقة الوحيدة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة هي إبرام صفقة.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تنهي الحرب قبل تحقيق النصر.

تدمير حركة حماس وإعادة السكان للشمال

وزعم نتنياهو: "لقد أعدنا ‎حزب الله سنوات وعقودا إلى الوراء.. حققنا إنجازات كبيرة في الجبهات السبع التي نحارب فيها، وملتزمون بالعمل على تدمير حماس".

واستطرد نتنياهو: “سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم”.

موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في ‎لبنان

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، موافقة المجلس الوزاري المصغر على وقف إطلاق النار في ‎لبنان.

وأعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزامه بإعادة الأسري في غزة إلى بيوتهم.

وأضاف نتنياهو: أنا فخور بصمود سكان شمال إسرائيل وملتزم بأمنهم.. وأنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع ‎إيران من الحصول على سلاح نووي.

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