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الإعلام العبري يزعم: ترامب يقصي فريقا هاما من مؤيدي إسرائيل في إدارته - أخبار كلمتك

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الإعلام العبري يزعم: ترامب يقصي فريقا هاما من مؤيدي إسرائيل في إدارته - أخبار كلمتك

الإعلام العبري يزعم: ترامب يقصي فريقا هاما من مؤيدي إسرائيل في إدارته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - وصف الإعلام العبري تنحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسماء كانت مرشحة للعودة معه إلى البيت الأبيض بـ"قطع فروع مهمة من مؤيدي إسرائيل".

وكتبت صحيفة "معاريف": "في إعلان مفاجئ، أعلن ترامب أنه لن يقوم بتعيين نيكي هيلي ومايك بومبيو، الصديقين الصريحين لإسرائيل، في مناصب عليا بالإدارة الأمريكية المقبلة".

المؤيدون لإسرائيل في إدارة ترامب

وأضافت الصحيفة: "برزت أسماء بومبيو وهيلي مؤخرا كمرشحين لمناصب عليا في إدارة الرئيس ترامب، وهما معروفان بتأييدهما البارز لإسرائيل. بومبيو من الشخصيات الرئيسية التي شكلت السياسة الخارجية للإدارة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط".

وقالت "معاريف": "خلال فترة عمله كوزير للخارجية، كان بومبيو أحد أقوى المؤيدين لإسرائيل في إدارة ترامب. لقد قاد الترويج لاتفاقيات أبراهام، ودعم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيادة إسرائيل على الجولان السوري ودفع نحو اتخاذ موقف حازم ضد إيران وعزز علاقات وثيقة مع الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة ويعتبر صديقا حقيقيا لإسرائيل في واشنطن".

الانضمام إلى إدارة ترامب الجديدة

هذا وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس السبت، أنه لن يطلب من حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية نيكي هيلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو الانضمام إلى إدارته.

وأضاف على موقع "Truth Social" الخاص به: "لقد استمتعت كثيرا بالعمل معهما وأقدرهما في السابق، وأود أن أشكرهما على خدمتهما لبلدنا. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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