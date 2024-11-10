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انفجارات وإغلاق مطارات، تفاصيل الليلة الدامية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

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انفجارات وإغلاق مطارات، تفاصيل الليلة الدامية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجارات وإغلاق مطارات، تفاصيل الليلة الدامية في موسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - قال مسؤولون روس: إن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو  اليوم الأحد في أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة حتى الآن، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتًا.

أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة في روسيا

وقال رئيس بلدية موسكو  سيرجي سوبيانين: إن الدفاعات دمرت الطائرات المسيرة في منطقتي رامينسكيا وكولومنسكيا في إقليم موسكو وكذلك في مدينة دوموديدوفو الواقعة جنوب غربي العاصمة.

ويبلغ عدد سكان إقليم موسكو أكثر من 21 مليون نسمة.

وأضاف سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام للتراسل‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬وفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام، وأن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع".

 أوكرانيا تستهدف منطقة رامينسكيا

وآخر مرة استهدفت فيها أوكرانيا منطقة رامينسكيا، التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب شرقي الكرملين، كانت في سبتمبر فيما كان يوصف بأنه أكبر هجوم أوكراني على العاصمة الروسية عندما دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 20 طائرة مسيرة.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) على تطبيق تيليجرام إنه "لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، جرى فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطاري دوموديدوفو وجوكوفا" اعتبارًا من الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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