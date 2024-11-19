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"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

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"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

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"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - أعلنت  قناة القاهرة والناس عن كامل حقها في ملاحقة أي فرد أو مؤسسة تُقحم أو تزج باسم القناة في القضية المنظورة حاليًا حول حبس يوتيوبر وإعلامية شهيرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية تعاطي مخدرات.

وأكدت “القاهرة والناس” في بيان لها أن القناة لا ترتبط من قريب أو بعيد بأطراف هذه القضية، كما تقدمت بجزيل الشكر لكافة القيادات الإعلامية، ونقابة الإعلاميين التي تفهمت الأمر بعد فحص دقيق وشامل، وتبيّن سلامة الموقف القانوني والإداري لشبكة قنوات القاهرة والناس.

نقابة الإعلاميين 

وشددت  القناة على أنها ستلاحق الزاجين باسم القناة في قضية المذيعة المتهمة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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