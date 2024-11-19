"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - أعلنت قناة القاهرة والناس عن كامل حقها في ملاحقة أي فرد أو مؤسسة تُقحم أو تزج باسم القناة في القضية المنظورة حاليًا حول حبس يوتيوبر وإعلامية شهيرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية تعاطي مخدرات.

وأكدت “القاهرة والناس” في بيان لها أن القناة لا ترتبط من قريب أو بعيد بأطراف هذه القضية، كما تقدمت بجزيل الشكر لكافة القيادات الإعلامية، ونقابة الإعلاميين التي تفهمت الأمر بعد فحص دقيق وشامل، وتبيّن سلامة الموقف القانوني والإداري لشبكة قنوات القاهرة والناس.

نقابة الإعلاميين

وشددت القناة على أنها ستلاحق الزاجين باسم القناة في قضية المذيعة المتهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا