"أوبك+" يؤجل اجتماعه لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط إلى 5 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - قرر تحالف "أوبك+" تأجيل اجتماعه عبر الإنترنت، الذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل، لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط إلى الخامس من ديسمبر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.

خطط إعادة الإمدادات المتوقفة تدريجيا

يعتزم التحالف مناقشة خطط إعادة الإمدادات المتوقفة تدريجيا، بحيث تبدأ بزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا، وسط توقات أن يكون هناك محادثات حول احتمالات تأجيل هذه الخطوة لعدة أشهر.

أسعار النفط العالمي

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقبل اجتماع أوبك+ خلال الأيام المقبلة.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير عند 72.83 دولار للبرميل.

كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير عند 68.70 دولار للبرميل، وسط ضعف عمليات التداول إثر عطلة وول ستريت اليوم احتفالًا بعيد الشكر.

مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام

جاء استقرار النفط بعد صدور بيانات أمس عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أظهرت تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل بعكس توقعات انخفاضها 600 ألف برميل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ أمس الأربعاء في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (02.00 بتوقيت جرينتش).

ويمهد الاتفاق الطريق لإنهاء صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلعت شرارته بسبب حرب غزة العام الماضي.

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