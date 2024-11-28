تصديري الطباعة والتغليف: 120 شركة تشارك في المعرض الدولي "باك بروسيس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:32 صباحاً - كشفت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، عن مشاركة 120 شركة من قطاع صناعات التغليف والورق والطباعة في المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، المقرر إقامته خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 في مصر.

مشاركة دولية موسعة بأجنحة من دول ألمانيا وتركيا والأردن

وأشارت سارة إبراهيم إلى أن المعرض يعتبر فرصة ملائمة لعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والورق والتغليف، وكذلك التطورات الحديثة في هذه القطاعات الحيوية، خاصة في ظل مشاركة دولية موسعة بأجنحة من دول ألمانيا وتركيا والأردن وغيرها من الدول.

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عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية

وأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أنه من المقرر عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية المشاركة من أجل تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي وتطوير القطاع.

مناقشة دخول المرأة بقوة إلى الاستثمار في قطاع صناعات التغليف

وأكدت التنسيق بين كافة أجهزة الحكومة من أجل إنجاح النسخة الحالية من المعرض الدولى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، التي يتم تنظيمها من قبل شركة رائدة في صناعة المعارض، مشيرة إلى عقد أكثر من جلسة نقاشية تناقش عدد من القضايا أبرزها دخول المرأة بقوة إلى الاستثمار في قطاع صناعات التغليف والورق والطباعة.

صادرات صناعات الطباعة والتغليف تسجل 630.5 مليون دولار

وفي نفس السياق، ارتفعت صادرات صناعات الطباعة والتغليف، لتسجل 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

صادرات قطاع التغليف سجلت 384.4 مليون دولار

وأضاف التقرير الشهري للمجلس التصديري لصناعات الطباعة، أن صادرات قطاع التغليف سجلت 384.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024 مقابل 341.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 12%.

قطاع الورق حقق 214.2 مليون دولار

وكشف التقرير، أن قطاع الورق حقق 214.2 مليون دولار مقابل 220.8 مليون دولار بتراجع 3%، كما تراجعت صادرات قطاع الطباعة والكتب 9 % لتسجل 31.5 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار.

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