حسن الخطيب: رد أعباء الصادرات في 90 يومًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد الأعباء في شكله الجديد يستهدف رد مستحقات المصدرين في غضون 90 يوما فقط بالإضافة إلى سداد المتأخرات القديمة التي تصل إلى عامين.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم مراجعة خريطة الاستثمار وشكل الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خارجيا من خلال مكاتب التمثيل التجاري وعددها 43 مكتبًا.

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

الخطيب: الدولة تدعم توطين الصناعة

وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

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