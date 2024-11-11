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مشاهير العرب - بعد عرض أولى حلقاته.. «رقم سري» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر على watch it - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرض أولى حلقاته.. «رقم سري» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر على watch it - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرض أولى حلقاته.. «رقم سري» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر على watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:22 مساءً - تمكن مسلسل «رقم سري» بطولة النجمة ياسمين رئيس، من تصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة watch it، وذلك بعد عرض أولى حلقاته.

وحقق مسلسل رقم سري، المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة في مصر، ويليه مسلسل 6 شهور، بطولة النجم نور النبوي.

مسلسل رقم سري

أحداث مسلسل رقم سري

وتجسد ياسمين رئيس ضمن أحداث مسلسل رقم سري الذي تدور أحدثه في إطار يجمع ما بين الإثارة والتشويق يغوص في عالم الجريمة، حيث تقدم شخصية مهددة بالحبس بسبب اتهامها في جريمة قتل، وتطلب من المحامي لطفي عبود أن ينقذها الذي يجسد دوره الفنان صدقي صخر.

أبطال مسلسل رقم سري

يضم مسلسل رقم سري، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين رئيس، عمرو وهبة، صدقي صخر، رانيا منصور، وناردين فرج، ونادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، وأحمد الشامي، باسل الزارو، والعمل من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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