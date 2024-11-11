فنان شهير يهاجم صناع الأعمال الدرامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:17 مساءً - هاجم الفنان جلال العشرى صناع الأعمال الدرمية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بسبب قلة العمل.

وكتب جلال العشرى: “يارب هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب أمامي..فوضت الأمر لله وحسبى الله ونعم الوكيل.. احترموا تاريخنا ونجاحاتنا وخبرتنا اللى من غيرها أنتم ولا حاجة..خلصت”.

وكان آخر أعمال جلال العشري مسلسل “لحظة غضب” مع الفنان صبا مبارك، علي قاسم، ومحمد شاهين، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري، وصفوة بالاشتراك مع النجم محمد فراج، والعمل من 15 حلقة جمع بين التشويق والإثارة والكوميديا، من تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

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