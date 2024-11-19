مشاهير العرب - قبل عرضه بالسينمات.. ياسمين رئيس تروج لـ فيلم «الفستان الأبيض» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - روجت الفنانة ياسمين رئيس، لـ فيلم «الفستان الأبيض» المقرر عرضه غدا الموافق 20 من نوفمبر، بدور العرض السينمائية.

وشاركت ياسمين رئيس، بوستر العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «حلم وردة هيبدأ بكرة في مصر».

تفاصيل فيلم الفستان الأبيض

وتدور قصة فيلم الفستان الأبيض عن فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الفستان الأبيض، بطولة النجمة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن موعد انطلاقته بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، والتي تنافس من خلاله ضمن أعمال موسم شتاء 2024.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.